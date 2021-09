Casas são arrombadas em Mafra

POSSE OU PORTE DE DROGAS

Na tarde de terça-feira, 21, durante rondas na rua Brasílio Celestino de Oliveira, bairro Jardim do Moinho, uma guarnição avistou uma motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 em atitudes suspeitas. Ao iniciar o acompanhamento, o condutor soltou uma embalagem branca, que após verificação foi constatado tratar-se de uma bucha de cocaína. O condutor, um homem de 41 anos, afirmou que é usuário de drogas. Diante dos fatos, foi confeccionado um Termo Circunstanciado em desfavor do autor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO

Na terça-feira, 21, por volta das 18h30, a Polícia Militar deslocou até a rua Doutor José Boiteux, onde abordou um homem de 41 anos. Foi realizada busca pessoal e consulta ao sistema, momento em que foi constatado um Mandado de Prisão ativo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao abordado e conduzido o mesmo para a Delegacia de Polícia Civil.

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO

Na quarta-feira, 22, a Polícia Militar foi acionada para atendimento no Fórum da Comarca de Mafra. No local se encontrava uma mulher com Mandado de Prisão Ativo. A mulher, de 49 anos, foi conduzida até o presídio, para o cumprimento do mandado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

FURTO A RESIDÊNCIA

Na quarta-feira, 22, por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de Furto na Rua Balduíno Schultz, Centro. A vítima relatou que saiu para trabalhar pela manhã e quando retornou a noite encontrou a janela dos fundos da sua residência arrombada. Do interior foram furtados 1 TV, 42”, marca Sony; 1 Home Theater marca Sony; e 1 aparelho conversor smart TV. Diante dos fatos foi confeccionado o presente boletim de ocorrência e orientado a vítima.

FURTO DE VEÍCULO

Por volta das 19h30 de quarta-feira, 22, a Polícia Militar registrou um furto de veículo na Localidade de Bela Vista do Sul. A solicitante relatou que deixou seu veículo, um RENAULT/LOGAN AUT 1016V (placas MHH8654), cor azul, estacionado em sua casa, dentro do seu terreno, e saiu durante a tarde. Que ao retornar no início da noite, constatou o furto do carro. Diante dos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência e orientado a vítima.

FURTO EM RESIDÊNCIA

Na quinta-feira, 23, próximo das 8h, a Polícia Militar foi acionada na Rua Álvaro Rumor, Vila Formosa, onde uma residência foi furtada. A solicitante relatou que ao acordar deparou-se com sua edícula, nos fundos da casa, arrombada. O autor entrou pelo telhado e furtou 1 bicicleta da cor rosa e branca marca, Belíssima; 1 espeto giratório; 6 molinetes; 1 roçadeira, marca Husqwarna; 1 capacete preto e cinza, marca Bieffe e diversas ferramentas. A vítima informou que por volta das 1h30 da manhã ouviu seu cachorro latindo, e que ao sair na janela, constatou que havia um veículo Chevrolet/Monza, de cor escura, suspeito em frente a sua casa. Relatou ainda que o condutor aparentava estar sanando uma pane no veículo. Diante dos relatos, o fato foi registrado em boletim de ocorrência e a vítima foi orientada.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -