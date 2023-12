Cases de sucesso em empreendedorismo de Mafra inspiram cidades do Paraná

Para conhecer cases de sucesso dos programas desenvolvidos em Mafra com apoio do Sebrae/SC, um grupo de representantes de  salas do empreendedor de 20 cidades do Oeste do Paraná, acompanhados de consultores do Sebrae esteve em Mafra na tarde de quarta-feira, dia 6 de dezembro.

A excursão para conhecimento dos projetos que estão sendo destaque do município na área do empreendedorismo foi idealizada por Kellen Oliveira, gestora do canal Sala do Empreendedor do Oeste do Paraná, para que eles possam assimilar algumas ações para implantação a partir de 2024. “Mafra tem tido exemplos incríveis, com excelentes resultados para o município e que podem ser seguidos”, afirmou.

O Prefeito Emerson Maas recepcionou o grupo e explicou todos os programas que vêm sendo desenvolvidos em parceria com o Sebrae/SC. “Mafra não observava um cenário propício para o desenvolvimento da cultura empreendedora e iniciamos nossa gestão com apoio do Sebrae para mudarmos essa cultura”, declarou e completou afirmando que “a forma encontrada de fortalecer a economia do nosso município é incentivando as pequenas e médias empresas a crescerem aqui e aqui investirem, mantendo os recursos no município”.

Projetos “Mafra cidade empreendedora”

Ele explicou que  os projetos elencados em todas as áreas da administração municipal, sempre levantaram a bandeira de “Mafra cidade empreendedora”. E destacou os projetos:

– Sala do empreendedor, para fortalecer as micros e pequenas empresas;

– Credenciamento para MEIS trabalharem para a prefeitura;

– Compras de produtos de empresas de Mafra;

– Programa Juro Zero;

– Marca do município;

– Salto Acelerador do MEI;

– Trabalho diferenciado com artesanato local;

– trabalho com turismo rural;

– trabalho com a gastronomia local;

– Festival de inverno  para consolidar esses trabalhos;

– Programa JEPP nas escolas;

– Programa Empreendendo na Cozinha;

– Mafra mais Gestão para capacitação da equipe;

– Programa Mulheres Empreendedoras;

– Programa ELO de produtores rurais na gestão da propriedade;

– Pacto de inovação;

– Agricultura familiar;

– Programa SIM – de Inspeção Municipal;