Caso de violência doméstica é registrado em Mafra

Ocorrências do período 10 a 13 de setembro de 2021.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na madrugada de Domingo, 12, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de Violência Doméstica na Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete. No local a solicitante, uma mulher de 52 anos, relatou que seu ex-marido, um homem de 40 anos, tentou arrombar a porta do seu apartamento com socos e chutes. Que também jogou o extintor de incêndio do prédio contra sua porta. A vítima ainda relatou que seu ex-marido é usuário de drogas, e que diariamente entra em seu apartamento e furta seus objetos e dinheiro para comprar drogas. O autor não estava mais no local quando da chegada da Polícia Militar. Diante dos fatos, a vítima foi orientada de seus direitos no âmbito da Lei Maria da Penha.

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO

Por volta das 14 horas de Domingo, 12, uma guarnição PM deslocou até a rua João Cleto Mourão, no bairro Restinga, onde abordou um homem de 29 anos. Após consulta ao sistema foi verificado que o abordado estava com mandado de prisão ativo, sendo então conduzido ao Presídio Regional de Mafra para os procedimentos cabíveis.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

No Domingo, 12, às 18 horas, um homem de 58 anos foi preso por dirigir embriagado. A Polícia Militar deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia para atendimento de acidente de trânsito, e no local contatou que um veículo VW/Saveiro colidiu na traseira de um veículo Ford/Ka, o qual estava estacionado na mesma mão de direção. O condutor da VW/Saveiro estava em visível estado de embriaguez e confirmou ter ingerido bebida. Foi oferecido o teste de alcoolimia ao condutor, o qual se recusou a realiza-lo. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor e conduzido o mesmo para a Delegacia de Polícia Civil, bem como foram adotadas as medidas administrativas de trânsito para o crime ocorrido.

PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA

Durante rondas na madrugada de segunda-feira, dia 13, a Polícia Militar abordou dois homens na rua José Frosch, bairro Restinga. Durante busca pessoal foi localizada com um dos abordados, um homem de 45 anos, uma pistola tipo Garrucha, Calibre .22, marca ROSSI, de cano duplo paralelo, e 8 munições intactas. O homem relatou ser vigilante, e confirmou saber da irregularidade da arma, contudo alegou carregar a pistola por receio de roubo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao abordado e conduzido o mesmo para a Delegacia de Polícia Civil da Comarca.

FURTO

A Polícia Militar registrou um furto a estabelecimento comercial na Rua Felipe Schmidt, no centro. O comunicante relatou que a loja foi fechada às 17h de sábado, e ao chegar na segunda-feira, às 9h percebeu que a loja foi arrombada. Informou que até o momento percebeu que foram furtados 31 celulares, marcas Samsung, Motorola, LG, Multilaser, Nokia, Positivo e Xiaomi; 2 Notebooks Acer; 4 Tablets Multilaser; 1 mala de viagem marca Best de cor azul; e R$ 117,65 em dinheiro. A guarnição constatou o arrombamento da porta dos fundos do estabelecimento e também o arrombamento de um armário no interior da loja, no qual estavam os aparelhos eletrônicos. No local também foram reviradas as gavetas do caixa em que estava o dinheiro furtado. Diante do ocorrido, foi registrado o boletim de ocorrência e orientado a vítima.

