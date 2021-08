Casos de violência doméstica são registrados em Mafra

Ocorrências policiais do período de 06 a 09 de agosto de 2021.

PORTE/POSSE DE ENTORPECENTES

No sábado, 7, por volta das 17h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Tenente Ari Rauen, Alto de Mafra, quando abordou uma motocicleta Honda/CG 160, com dois ocupantes em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado com o caroneiro, um homem de 26 anos de idade, certa quantidade de maconha, sendo lavrado em seu desfavor, um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No sábado, 7, por volta das 17h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Antonio Procopiak, Vila Jardim América, onde uma mulher de 44 anos de idade relatou que seu companheiro, um homem de 38 anos de idade, chegou em casa embriagado e entraram em vias de fato (briga), sendo a mesma agredida e ameaçada de morte pelo companheiro e que os filhos da vítima separaram a briga. O referido homem foi preso em flagrante por lesões corporais e ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

ACIDENTE DE TRÂNSITO/DIRIGIR VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL

No sábado, 7, por volta das 20h20, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Professor Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Nova, onde atendeu a um Acidente de Trânsito com Lesões Corporais, envolvendo um veículo GM/Kadett, conduzido por um homem de 32 anos de idade, o qual se chocou com um veículo Kia/Sportge que estava estacionado. O referido condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensa e apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo confirmado através do teste de bafômetro que resultou em 0,98 Mg/L. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo o condutor preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No domingo, 8, por volta das 21h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Benemérita Maria Zélia Taborda Ribas, Vila Nova, onde uma mulher de 29 anos de idade e seu companheiro, um homem de 35 anos de idade entraram em vias de fato (briga) após ingerirem bebidas alcoólicas. No momento da chegada dos policiais o casal estava agarrado no chão e trocando agressões, sendo que o referido homem reagiu contra os policiais, sendo dominado e preso em flagrante por lesões corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

PORTE/POSSE DE ENTORPECENTES

Na segunda-feira, 9, por volta da 1h20, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Castro Alves, Vila Argentina, quando abordou um grupo de quatro pessoas em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada uma “pedra” de crack com um homem de 25 anos de idade, sendo lavrado em seu desfavor, um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes.

