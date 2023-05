Castramóvel estará em Mafra neste sábado; confira os valores

Compartilhar no Facebook

A ação do Castramóvel será neste sábado das 8h às 11h na Praça dos Correios de Mafra. O animal deve ir em jejum de 8 horas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Valores:

• Gatos (as): R$ 230,00

• Cães até 10kg: R$ 240,00

• De 11 a 20kg: R$ 250,00

• De 21 a 30kg: R$ 330,00

• Acima de 30kg: R$ 420,00

* Pagamentos no cartão acrescenta taxa de 5%

• Anestesia inalatória para cães de raça: R$ 80,00

• Hérnia: R$ 70,00

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

* Obs: a anestesia inalatória é somente para algumas raças e para animais mais idosos.

Porém é consultado com a veterinária antes para verificar se há a necessidade da mesma.

Para inscrição é preciso o nome completo do dono, nome do animal, telefone para contato e forma de pagamento.

Entre no grupo pelo link abaixo para receber as informações corretas sobre o preparo para a cirurgia:

https://chat.whatsapp.com/HsUYhs1857S82OHJPT7HRh