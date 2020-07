Estão abertas as inscrições no Cedup Mafra para os cursos Técnicos em Administração (período matutino 07h30 – 11h30) e Segurança do Trabalho (período vespertino 13h – 17h). As vagas são para quem possui o Ensino Médio completo ou para alunos que irão concluir o Ensino Médio até dezembro de 2020. É possível se inscrever até o dia 26/07.

Para se inscrever acesse os links:

Administração: https://forms.gle/5eyRBsbNiXNvqdBQA

Segurança do Trabalho: https://forms.gle/qw87DjSgnoCt2YnPA