CEDUP de Mafra abre inscrições para os cursos técnicos gratuitos

Compartilhar no Facebook

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos gratuitos do Centro de Educação Profissional Professor Lycurgo Aleixo Nova (CEDUP) de Mafra.

O edital completo com o detalhamento das vagas pode ser acessado aqui.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Jovens e adultos interessados podem se inscrever até o dia 25 de janeiro de 2021 para os cursos, que têm duração de um a dois anos. Em todo o Estado de SC há 2.236 vagas para cursos técnicos em administração, análises clínicas, dança, eletrotécnica, enfermagem, mecânica, recursos humanos, transações imobiliárias, entre outros.

As vagas estão disponíveis em 14 Centros de Educação Profissional (CEDUP) e duas escolas de educação básica das seguintes cidades: Abdon Batista, Blumenau, Capivari de Baixo, Chapecó, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Joinville, Lages, Mafra, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste, Timbó e Tubarão.

O edital de seleção prevê o ingresso dos alunos no 1º semestre letivo de 2021. Em função da pandemia de Covid-19, a inscrição será realizada remotamente, de forma online, até as 23h59min do dia 25 de janeiro de 2021, exclusivamente neste site.

O candidato deve anexar a documentação da opção de vaga, preferencialmente em formato pdf.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -