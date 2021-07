CEDUP recebe a visita da Presidente da Câmara de Mafra

Na quarta-feira (14), a Presidente da C̢mara Municipal de Mafra, Dircelene Dittrich Pinto (Pode), visitou o Centro de Educa̤̣o Profissional (CEDUP) de Mafra РProfessor Lycurgo Aleixo Nora.

O diretor do CEDUP, Sr. Luiz Henrique Arten, apresentou os cursos, as instalações e os laboratórios da instituição.

O CEDUP iniciou suas atividades em 2001. Foi criado para atender as necessidades e interesses comunitários, oferecendo cursos técnicos e de qualificação profissional. Em 2004 passou a integrar o Sistema de Ensino Estadual, desde sempre oferece a comunidade cursos técnicos gratuitos a fim de oportunizar a população uma formação de qualidade.

O diretor demonstrou a importância dos cursos técnicos para o município, na qual a competência aplicável em um ramo de atuação específica está ampliando as possibilidades de uma colocação no mercado de trabalho Mafrense. Os cursos são porta de entrada, pois são mais rápido que os cursos superiores e tem o foco prático.

Na oportunidade a presidente aproveitou para aproximar o Legislativo, firmando uma parceria, na qual irá reivindicar novos cursos e a possibilidade de um ensino médio agrícola, na próxima reunião que terá em Florianópolis.

Atualmente o CEDUP está com inscrições abertas até o dia 22/07/2021, com os cursos Técnicos em Administração, Recursos Humanos e Segurança no Trabalho, aulas presenciais, com o início em Agosto/2021, os cursos são gratuitos.

