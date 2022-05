CEIM Ana Rank de Mafra realiza a atividade “Água colorida” com as crianças

Qual criança não gosta de brincar com água? De sentir a liberdade para se sujar e ao mesmo tempo experimentar sensações e emoções diferentes? Esse foi o objetivo da atividade “Água colorida” realizada com alunos do berçário 1 – com idade entre 4 e 10 meses, da escola municipal CEIM Ana Rank. Na atividade as crianças deviam procurar sua foto na água colorida, estimulando a identidade, aguçando os seus sentidos e brincando.

Foi desenvolvida pela professora Amanda Lenz Pszybilski e as estagiárias Ana Eduarda Goffi e Eliane Koch e contemplou o tema “Bem Vindo à Educação Infantil” proposto pela Secretaria Municipal de Educação. “Para as crianças a água traz uma memória corporal do que ficou registrado quando ainda estavam na barriga da mãe. Portanto, a água tem o poder de acolher e acalmar”, explicou a professora.

Para realização da atividade foi usado uma bacia, foto individual de cada aluno, água e corante. A água foi preparada com o corante e as Fotos distribuídas na bacia, cada criança procurava a sua foto, se reconhecendo e reconhecendo os colegas, sendo falado o nome de cada um, para que os alunos pudessem fortalecer sua identidade a do outro.

“Nosso objetivo era despertar o conhecimento da própria imagem, estimulando a identidade, explorando diferentes materiais e aguçando todos os sentidos”, afirmou. Como alguns alunos ainda não sentam sozinhos, todos os momentos da atividade foram auxiliados pelas professoras. Elas ressaltaram que, por ser realizado no início do ano letivo, “a atividade foi muito enriquecedora para o fortalecimento dos vínculos entre professor e aluno, bem como auxiliou os alunos a expressarem diferentes emoções”.

Respeito ao espaço

Durante a atividade conduzida de forma lúdica e prazerosa, os alunos puderam vivenciar regras de convivência, como respeitar o espaço do colega, por exemplo. “É muito satisfatório quando conseguimos elaborar uma atividade que desperte a atenção dos alunos e perceber o brilho nos olhos e o sorriso no rosto de cada um. Isso indica que estamos trilhando caminhos que levarão os alunos a desenvolver diferentes habilidades como motora, cognitiva e social também”, concluiu.

