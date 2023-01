CEIM Fiorige Bona recebe novos e coloridos armários

A Prefeitura de Mafra está modernizando e melhor equipando as unidades de educação infantil da rede municipal, preparando para a volta às aulas, no dia 8 de fevereiro.

Iniciou entregando 5 novos e coloridos armários para as salas de berçário e maternal, do CEIM Fiorige Bona, no Jardim América. Aos poucos, todas as demais unidades estarão com novidades.

Conforme declarações da Secretária de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Jamine Henning, “a nova mobília deixará o ambiente mais organizado, mais colorido, alegre e bonito para nossas crianças”.