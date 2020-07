Compartilhar no Facebook

Esse friozinho combina com uma deliciosa pizza. O Vitorino possui mais de 20 sabores entre pizzas doces e salgadas e ainda com opção de borda vulcão ou caracol. Faça o seu pedido pelo telefone (47) 3641-7799. O restaurante fica localizado na Rua Vitorino Bacelar, nº 79, no Centro de Mafra.