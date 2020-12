Celesc alerta seus consumidores para mais uma tentativa de golpe

Compartilhar no Facebook

A Celesc vem recebendo reclamações de clientes de Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre, Mafra, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Papanduva e Irineópolis sobre tentativas de golpe/fraude de pessoas que se identificam como servidores da Empresa.

Durante o contato por telefone, os golpistas avisam que um empregado da Celesc irá até a residência ou estabelecimento do consumidor para fazer a retirada do medidor, devido a falta do pagamento de uma taxa.

Logo após, pedem que os clientes entrem em contato por meio de um 0800 para solicitar a regularização junto à distribuidora de energia e confirmar alguns dados. Em seguida, são orientados a fazer contato com outro número, supostamente da Celesc e, no atendimento, são orientados a realizar um depósito em uma conta bancária, para saldar o débito.

A Celesc destaca que não solicita, por telefone, qualquer depósito em contas bancárias e faz ainda um alerta para que os consumidores não repassem dados pessoais e de unidades consumidoras por nenhum meio que não seja os canais oficiais da Empresa.

Os números oficiais do teleatendimento da Celesc são: 0800 048 0196 (emergência), 0800 048 0120 (comercial), 0800 048 3232 (ouvidoria) e 0800 64 64 050 (para deficiente auditivo). O atendimento também está disponível de forma presencial em diversos pontos de Santa Catarina, ou pela internet no www.celesc.com.br.

