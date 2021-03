Celesc investe na formação de novos eletricistas

Em 2021, a Companhia deve contratar cerca de 300 novos profissionais que irão trabalhar em diferentes regiões do estado

Para garantir ainda mais a agilidade e a qualidade no atendimento à população catarinense, a Celesc começa o ano com investimento pesado na contratação e formação de novos eletricistas. Cerca de 300 profissionais, aprovados em concurso público, serão contratados e treinados ao longo de 2021.

No mês de fevereiro, 64 profissionais concluíram o curso que teve início em novembro do ano passado. Os novos eletricistas estão aptos a atuar nos núcleos e unidades da Celesc e foram encaminhados para estágio probatório, com duração de um ano, em Blumenau, Chapecó, Concórdia, Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Jaraguá do Sul, Lages, Mafra, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste e Videira. Com a nova capacitação, o atendimento de emergência ganha reforço em todo o estado.

Para o primeiro semestre, a Companhia já tem programado aproximadamente 10 turmas de formação de eletricistas. Duas turmas iniciaram em 22 de fevereiro, e outras já têm data marcada para início em março, abril, maio e junho. O treinamento contempla conhecimentos sobre manutenção e construção de redes de energia, operação e tecnologia de equipamentos, eletricidade básica, normas técnicas, medição, subestações, responsabilidade civil, saúde e segurança no trabalho, entre outros, com duração de 404 horas/aulas.

O instrutor de Construção e Manutenção de Rede, Jorge Luiz Fragoso Jacques Junior, destaca que o treinamento é um momento importante para o empregado que está chegando na Empresa. “Na minha disciplina, eles vão aprender todos os serviços do dia a dia nos atendimentos de emergência em campo. É necessário exercer a função com segurança, obedecendo as normas técnicas para resolver o problema rápido, de forma que o consumidor fique sem luz o menor tempo possível”, explica.

Para a coordenadora do curso, Carla Aparecida Machado, o conhecimento global sobre os procedimentos em campo é fundamental para a boa atuação do eletricista. “Nosso curso é completo, abrange repasse de tecnologia, normas técnicas e de altos padrões de segurança exigidos pela Companhia. Os conteúdos auxiliam o empregado nas situações mais complexas que envolvem a rede elétrica”, explica Carla. Ela destaca que todos os esforços têm o objetivo de tornar o sistema elétrico de Santa Catarina mais robusto e confiável.

Ao longo do ano, há previsão de realização de outros cursos técnicos, com destaque para as formações de eletricistas de Linha Viva de transmissão – em que o profissional faz reparos mesmo com a rede energizada, equipes de combate a perdas não-técnicas, fiscais de manutenção das redes de distribuição, formação de eletricistas de Linha Viva – que é muito importante para que grandes trabalhos de manutenção possam ser realizados sem a necessidade de desligamento da rede.

Cursos à distância também estarão disponíveis na plataforma on-line Celesc Capacita, implementada em 2020, que oferece cursos, trilhas de conhecimento e webséries sobre temas diversos como compliance, liderança, segurança, mercado livre de energia, tecnologia, habilidades comportamentais, entre outros. Destaque especial para o Learning Flix, um programa de webséries de curta duração, que traz uma experiência prática e dinâmica, tornando a aprendizagem EAD objetiva e agradável.

Os treinamentos na Celesc acontecem periodicamente com objetivo de manter os empregados de diversas áreas atualizados com as novas técnicas e tecnologias do mercado de energia. Um investimento que gera cada vez mais confiabilidade ao sistema elétrico catarinense.