CEM General Osório desenvolve projeto “Mudanças! Quantas mudanças” com alunos do maternal

Tema proporciona uma viagem de volta ao passado com muita imaginação fantasia e criatividade, começando com dinossauros

Nasceu um dinossauro na sala do maternal do CEM General Osório. Para trabalhar o tema do projeto “Mudanças! Quantas mudanças!”, durante o período de 06 a 24 de junho com cerca de 16 alunos do maternal I e II, a profissional da educação Simone K. Koch e as estagiárias Maria Caroline Kundlatsch e Carmem Eduarda S. Demétrio, proporcionaram aos pequenos uma viagem de volta ao passado com muita imaginação, fantasia e criatividade. Começou com a era dos dinossauros, passando a um tempo remoto onde homens viviam nas cavernas. O tema seguiu rumo à evolução, desde pequenas descobertas até as tecnologias que tanto contribuem para a humanidade.

Novas descobertas

Simone conta que para inserir a atividade no contexto, os alunos assistiram ao vídeo “o ovo do dinossauro” e na sequência foi feito diálogo sobre o vídeo, levando os alunos a concluírem que o dinossauro havia nascido do ovo. Ela explicou em detalhes como foi feita a experiência. “Antecipadamente foi colocado água e um mini dinossauros dentro do balão e em seguida este foi congelado. No dia da atividade foi arrumado o ninho do dinossauro com palha e colocado o ovo, fomos banhando o ovo na água morna e assim nasceu o dinossauro”, explicou.

Resultado

Com esta atividade os alunos conheceram curiosidades e características dos dinossauros, tema que desperta grande interesse das crianças. “Está sendo mágico trabalhar com esse projeto. A cada descoberta percebe-se a curiosidade e alegria de aprender nos olhos dos alunos”, concluiu Simone.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.