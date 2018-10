CEMMA teve três trabalhos selecionados e apresentados no VI Seminário Nacional Investigando Práticas de Ensino

No dia último sábado, 20, o Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA teve três trabalhos selecionados e suas metodologias apresentadas, no VI Seminário Nacional Investigando Práticas de Ensino em Sala de Aula (SNIPE), e novamente em parceria com a Universidade de Lisboa, o IV Seminário Internacional de Práticas Pedagógicas Inovadoras. O evento foi realizado pela Editora Positivo, na Faculdade João Bagozzi, em Curitiba-PR.

O objetivo do evento é incentivar o estudo e a materialização de práticas de ensino e metodologias que favoreçam a aprendizagem ativa dos alunos, bem como analisar e divulgar experiências inovadoras dos professores acerca do fazer pedagógico em sala de aula, aliados ao uso dos recursos tecnológicos e didáticos da Editora Positivo. Este ano, a base do evento foi a temática das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, divididos em 10 categorias que são: Conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação e, responsabilidade e cidadania.

Os trabalhos do CEMMA selecionados foram:

Uso da música auxiliando na aprendizagem de gramática no Ensino Fundamental – anos finais, apresentado pela professora Vivian Geovana Dutra, da disciplina de Língua Portuguesa;

Lendas Indígenas e do Folclore do Brasil, apresentado pela professora Juliana Thomazi, da disciplina de História e;

O rio Negro e suas transformações ao longo da história, apresentado pela professora Margarete Preima, da disciplina de História.

A direção da escola ressaltou que todos os temas apresentados no seminário foram trabalhados com os alunos no primeiro semestre do ano letivo.

Além da apresentação dos trabalhos a programação do evento também contou com palestras, workshops e relatos, que permitiu a troca de experiência entre todos os profissionais selecionados no Brasil sobre as inovações pedagógicas proporcionadas pelas novas tecnologias educacionais e pelos recursos didáticos oferecidos pelos sistemas de ensino da Editora Positivo.