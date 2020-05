Cenpaleo/UnC identifica fósseis pré-históricos no rio Negro

A seca que assola Santa Catarina fez aparecer no leito do rio Negro rochas com fósseis de uma espécie de réptil marinho, conhecida como Mesossauro.

A identificação foi realizada pela equipe do Centro Paleontológico (Cenpaleo) da Universidade do Contestado, que esteve no município de Três Barras, divisa com o Estado do Paraná, realizando coleta de amostras para análise.

O Coordenador do Cenpaleo, Dr. Luiz Carlos Weinschütz, explica que o aparecimento das rochas, efeito da grande seca que assola a região, trouxe à tona um novo local de ocorrência dos fósseis de répteis que viveram na região a mais de 280 milhões de anos. “Apesar de estarmos vivenciando este período de seca, essa é uma importante descoberta científica para a região”.

Assista ao Vídeo sobre a descoberta no Canal da UnC no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Qo1dIcUy4HU&feature=emb_logo

CURIOSIDADES SOBRE OS MESOSSAUROS

– Viveram a aproximadamente 280 milhões de anos, portanto, bem antes dos dinossauros (230 a 65 milhões de anos);

– Quando estes répteis estavam vivos, a América do Sul ainda estava ligada a África, Antártica, Índia e Austrália formando o continente Gondwana (Parte sul do Pangéia);

– Tinham hábito aquático, mediam até 1m de comprimento, e viviam em grandes lagos de água salobra a salgada e provavelmente se alimentavam de pequenos crustáceos;

– A rocha onde estão estes fósseis é definida como um folhelho oleígeno, popularmente chamado de xisto betuminoso.