Centro de Convivência do Idoso realiza “Oficina de Peseira” para terceira idade

A Secretaria de Assistência Social e Habitação através do Centro de Convivência do Idoso (CCI), realizou no período de 5 de Julho a 4 de outubro a Oficina de “Peseiras”.

A oficina teve por objetivo contribuir para a manutenção da saúde mental, concentração e coordenação, além de lubrificar as articulações dos braços e incentivar uma renda extra aos usuários.

A voluntária que auxiliou e ajudou as idosas na confecção foi Suzy Mary Peters, e o público alvo foi direcionado às senhoras da terceira idade.