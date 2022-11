Centro de Convivência do Idoso realizou diversas atividades neste mês de outubro

A Secretaria de Assistência Social realizou por meio do Centro de Convivência do Idoso (CCI) diversas atividades no mês de outubro, para os idosos acima de 60 anos.

No dia 04 de Outubro promoveu palestra sobre “Atitude Positiva e Bom Humor”, proferida pela profissional Dra Juliana Brandão, com o apoio da CÍVIA.

No dia 19 de Outubro promoveu a Roda de Chimarrão, que contou ainda com uma Roda de Cantoria. Apoio de ASPRIMA, AVANTE MIX e GULA, com a distribuição de chocolates.

Oktoberfest

No dia 20 de Outubro foi realizada viagem para a Oktoberfest, tradicional festa em Blumenau-SC, com o objetivo de integrar os idosos a eventos e conhecer novos lugares, proporcionando a socialização entre pessoas de todas as idades, fora do ambiente normal.

No dia 25 de Outubro, com apoio do HENVIDA, foi realizada uma tarde festiva no Sítio Schandoá, para a finalização das atividades do mês.