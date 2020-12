Centro de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças é inaugurado na Vila Ivete

A Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura inaugurou na Vila Ivete, nesta sexta-feira, dia 18, uma nova pré-escola. Trata-se do Centro de Educação Infantil Municipal “Nossa Senhora das Graças”, um espaço moderno, de qualidade, voltado à primeira infância.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A obra inaugurada faz parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública da Educação Infantil – Proinfância. Sua construção iniciou em 01/08/2017, recebendo investimentos no valor de R$ 1.885.271,09, com uma área de 1.510,23 m². Terá capacidade de atendimento de 188 alunos no período integral ou 376 crianças em dois turnos, matutino e vespertino. Esse atendimento está direcionado para a faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.

O prédio conta com cinco blocos sendo: bloco administrativo, de serviços, da creche, da pré-escola e o bloco multiuso, instalações comuns a todo projeto para Educação Infantil do Proinfância.

Necessidade e direito

O Prefeito Municipal, Wellington Roberto Bielecki declarou sua emoção e o entusiasmo por conseguir entregar essa escola, obra que além de uma necessidade é um direito de toda e qualquer criança. “Hoje é um momento muito importante, de muita emoção. Desde a época do início da obra, muitas pessoas queriam que isso acontecesse, e hoje finalmente aconteceu, com um local muito lindo, de primeiríssima qualidade. Que bom que as nossas crianças vão usufruir deste espaço.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

São enormes os benefícios que a obra vai trazer para as famílias do bairro vila Ivete, principalmente para as crianças. E tudo vai acontecer com as bênçãos da Nossa Senhora das Graças.”

O Prefeito eleito, Emerson Maas destacou a satisfação de participar da inauguração da obra, “ainda mais no bairro Vila Ivete, que é o bairro onde nasci e cresci. Maas também parabenizou a atual gestão por ter conseguido vencer as barreiras burocráticas para tornar realidade esse empreendimento.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Estela Maris Bergamini Machado declarou que a inauguração é a materialização de um sonho. “Hoje é um dia de gratidão e de muita emoção. É com muito orgulho que concretizamos esse sonho não só da comunidade, mas de toda a educação mafrense, obra que com certeza vai protagonizar o início de uma bela caminhada de formação e aprendizado, sob a proteção de Nossa Senhora das Graças”, concluiu.