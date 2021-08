Chegou a vez das pessoas com 18 anos e mais tomarem a vacina contra covid-19 em Mafra

Compartilhar no Facebook

Desde ontem, sexta-feira, 20, vacina está disponível nas ESFs 

Desde ontem, dia 20, as pessoas a partir de 18 anos j√° podem comparecer a sua unidade de sa√ļde de refer√™ncia (ESF) em Mafra para receberem a vacina contra Covid-19. A Secretaria Municipal de Sa√ļde ao realizar o chamamento deste p√ļblico, visa cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de vacina√ß√£o proposto pelo governo do estado.

Até o dia 16 de agosto (segunda-feira), o município vacinou com a primeira dose 33587 pessoas, chegando ao percentual de 59,38% da população vacinada.

18 anos e mais

A Sa√ļde de Mafra lembra que n√£o √© poss√≠vel escolher a vacina, mas receber a que est√° dispon√≠vel no momento. Para se vacinar em qualquer ESF, √© importante que a pessoa leve um documento com foto, a carteirinha de vacina√ß√£o ou o cart√£o nacional de sa√ļde. Quanto maior o n√ļmero de pessoas vacinadas melhores os resultados no combate √† pandemia.

2ª dose

Para quem j√° recebeu a primeira dose, √© importante ficar atento para o chamamento para tomar a segunda dose, portanto, o usu√°rio do SUS de Mafra deve ter seus dados atualizados junto a sua unidade de sa√ļde de refer√™ncia.

Mesmo tomando as duas doses da vacina, a pessoa deve continuar adotando as medidas n√£o farmacol√≥gicas de preven√ß√£o: uso de m√°scara, higieniza√ß√£o constante das m√£os com √°gua e sab√£o ou √°lcool gel 70%, manter o distanciamento social e evitar aglomera√ß√Ķes.

Vacin√īmetro

At√© o dia 16 de agosto Mafra j√° havia recebido cerca de 50 mil¬†doses de vacina contra Covid-19, entre primeiras, segundas e doses √ļnicas. A Vigil√Ęncia Epidemiol√≥gica √© a respons√°vel pelo recebimento, armazenamento e distribui√ß√£o das vacinas √†s ESFs, conforme o quantitativo de usu√°rios. Em caso de d√ļvidas, a pessoa deve entrar em contato com a sua ESF de refer√™ncia.

Veja como está o andamento da vacinação em Mafra:

Popula√ß√£o Mafra: 56.561 habitantes – Popula√ß√£o vacinada com a 1¬ļ dose: 59,38%

VACIN√ĒMETRO: 47263 doses aplicadas ¬†D1 (1¬™ dose) ‚Äď 33587 D2/DU (2¬™ dose /Dose √önica) ‚Äď 13676 P√ļblico-alvo D1 D2/DU TOTAL Trabalhadores de Sa√ļde 1987 1748 3735 Idosos Institucionalizados 43 35 78 Pessoas com defici√™ncia Institucionalizadas 13 13 26 Popula√ß√£o Ind√≠gena 15 13 28 Idosos com 90 anos ou mais 157 154 311 Idosos de 85 a 89 anos 281 206 487 Idosos de 80 a 84 anos 597 517 1114 Idosos de 75 a 79 anos 986 976 1962 Idosos de 70 a 74 anos 1563 1561 3124 Idosos de 69 a 65 anos 2175 2187 4362 Idosos de 60 a 64 anos 3055 ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 2400 5455 For√ßas de Seguran√ßa 169 71 240 Trabalhadores do sistema prisional 49 4 53 Defici√™ncia 300 40 340 Comorbidades 2178 533 2711 Gestantes e pu√©rperas (D1/D2) 249 35 284 Educa√ß√£o 1454 29 1483 Pessoas de 55 a 59 anos 2378 222 2600 Caminhoneiros 973 ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 84 1057 Popula√ß√£o privada de liberdade 231 0 231 Trabalhadores da limpeza urbana 75 36 111 Trabalhadores do transporte metrovi√°rio e ferrovi√°rio 168 2 170 Trabalhadores do transporte coletivo rodovi√°rio 38 0 38 Pessoas de 50 a 54 anos 2437 372 2809 Lactantes 573 63 636 Pessoas de 45 a 49 anos 2459 1000 3459 Pessoas em situa√ß√£o de rua – 19 19 Pessoas de 40 a 44 anos 2419 711 3130 Trabalhadores industriais ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1145 645 1790 Pessoas de 35 a 39 anos 2485 0 2485 Pessoas de 30 a 34 anos 2361 0 2361 Pessoas de 29 a 25 anos 574 0 574 TOTAL GERAL 33587 13676 47263 √öltima atualiza√ß√£o em 16.08.2021 -Secretaria Municipal de Sa√ļde/Vigil√Ęncia Epidemiol√≥gica