Chuva de granizo: mais telhas chegaram e serão distribuídas para famílias afetadas

A Defesa Civil de Mafra está iniciando a entrega de telhas de fibrocimento (popular Eternit) para famílias que tiveram suas residências danificadas pela forte e recente chuva de granizo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As entregas serão feitas com o apoio do Exército. As famílias que precisam das telhas precisam realizar o cadastro na Defesa Civil de Mafra.

A Defesa Civil orienta que todas as solicitações, avisos de alagamento e pedidos de ajuda devem ser concentradas nesse departamento, para que as informações sejam distribuídas de forma adequada.

Se você precisa de auxilio com telhas ou lonas verifique os critérios para o pedido:

– Documentos pessoais

– Comprovante de endereço

– Fotos do local afetado

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

IMPORTANTE: não estão sendo fornecidos materiais para coberturas de garagem ou comércio, apenas para área de moradia das casas.

O cadastro pode ser feio na sede da Defesa Civil das 8h às 17h na Rua Dr. José Boiteux, 41 – Centro. Por telefone (47) 3643-7742 ou então pelo e-mail: cadastrodefesacivil@gmail.com

Em Mafra, atingida por forte temporal na noite de domingo, as equipes da Defesa Civil começaram a executar os trabalhos de apoio aos atingidos. O levantamento realizado até a tarde desta segunda-feira aponta que cerca de mil casas foram atingidas. Além disso, há registros de danos em plantações de milho, soja e fumo. A prefeitura decretou situação de emergência.

O calor e a umidade, além da aproximação de um ciclone extratropical, mudaram o tempo em Santa Catarina no último domingo.

A chuva iniciou à tarde entre as áreas do Litoral Sul, Planalto Sul e Grande Florianópolis, avançando entre o final do dia e início da noite até as regiões do Vale do Itajaí, Litoral Norte e Planalto Norte.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os temporais causaram uma série de transtornos em diversas regiões. Em alguns bairros de Rio Negro-PR e Mafra, imagens registram fortes chuvas de granizo. Várias residências foram danificadas e ficaram sem energia elétrica, além de plantações e carros.

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, fez uma transmissão nas redes sociais fazendo um apelo para que a população e lojas façam doação de lonas para ajudar as famílias que tiveram suas casas atingidas pela chuva de granizo. Estima-se que mais de 3 mil famílias foram afetadas.

O telefone de contato da Defesa Civil de Mafra é o 47 3643-7742.

De olho nos preços

A Prefeitura de Mafra orienta aos consumidores que peçam nota fiscal e denunciem casos de abuso no Procon, que reforça: “o aumento sem justa causa do preço de um produto pode ser considerado prática abusiva”. O Procon está de plantão e conta com a ajuda da população para identificar os casos.

Basta o consumidor ligar para o telefone (47) 9215-9979. O Procon de Mafra é um órgão vinculado à Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania.