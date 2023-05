Ciclismo mafrense é destaque no Estado

Neste final de semana os atletas Cristiano Iunzkovzki e Lucas Hreczuck Kalinoski participaram da Taça Ludovico Tozzo, em Chapecó. As provas foram válidas pelo Campeonato Catarinense e pelo Ranking Nacional de ciclismo de estrada.

Contra Relógio

No sábado, 29 de abril, aconteceu a 3ª etapa – prova de contra relógio individual. Na categoria Master A2 o atleta Cristiano Iunzkovzki conquistou o 1º lugar com o tempo de 23 minutos e 41 segundos. Já na categoria Sub30 o atleta Lucas Hreczuck Kalinoski conquistou o 3º lugar com o tempo de 25 minutos e 7 segundos.

Circuito de estrada

No domingo, dia 30, aconteceu a 4ª etapa no circuito de estrada. Foram quatro voltas que totalizaram 80km em uma prova muito rápida e intensa. Depois de problemas mecânicos e algumas mudanças de estratégia, ambos os atletas disputaram no sprint final as posições nas suas categorias, ficando Cristiano Iunzkovzki com a 3ª posição na categoria Master A2 e Lucas Hreczuck Kalinoski com a 2ª posição na categoria Sub30.

Apoio

A Prefeitura de Mafra apoiou os atletas nesta etapa com o transporte e eles estão buscando bolsa-atleta através da Departamento Municipal de Esportes – DME.Fica aí a torcida dos mafrenses para os atletas do ciclismo.