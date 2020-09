Cidadania, Patriotas e Democratas decidem apoiar a candidatura Vicente Saliba/Witinho em Mafra

A coligação formada pela PSL/PDT – Atitude para governar, coração para ouvir, com as candidaturas de Vicente Saliba a prefeito e Witinho a vice-prefeito, recebeu nesta semana o apoio de mais três partidos: Cidadania, Patriotas e Democratas.

A decisão dos três partidos foi tomada em convenção, o Cidadania no sábado (13), o Patriotas na terça-feira (15) e o Democratas na quarta-feira (16).

O Patriotas tinha como pré-candidato a prefeito o empresário Nahum Zaine que tomou a decisão de retirar sua candidatura. Na rede sociais Nahum explicou sua decisão, afirmou que existe momento certo para executar um projeto, que com o tempo as ideias amadurecem e que não irá sair da vida pública, “Retiro a minha pré-candidatura a prefeito, mas não saio da vida pública na qual sempre estive presente das mais diversas formas” disse. Afirmou ainda que a retirada da sua pré-candidatura não é um desistência e que seguirá firme com os seus propósitos e com o partido, “A retirada da minha pré-candidatura não é uma desistência. Ao contrário, sigo firme com os meus propósitos e os do meu partido.”, apontou.

A coligação com o PSL e o PDT na chapa majoritária foi tomada em conjunto com os filiados durante a convenção do partido que lançou a chapa de candidatos a vereador.

O Democratas que estudava lançar candidatura própria a prefeito, decidiu compor na eleição majoritária com o PSL e o PDT. O partido durante sua convenção também homologou a candidatura de seus candidatos a vereador.

Com mais três partidos a coligação ‘Atitude para governar, coração para ouvir’ chega com cinco partidos – PSL, PDT, Cidadania, Patriotas e DEM – para disputar as eleições do dia 15 de novembro. Os cinco partidos, juntos, terão mais de 70 candidatos a vereadores.