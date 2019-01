Cidades da região terão procedimento de laqueadura atendidos em Mafra

Após realizar mais de 70 procedimentos de laqueaduras em 2018 e zerar a fila de espera em Mafra, a Maternidade dona Catarina Kuss (MDCK) anuncia a abertura de vagas para as cidades de região. A intenção é realizar cerca de 200 procedimentos.

As cidades atendidas serão Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Bela Vista do Sul, Irineópolis, Canoinhas, Major Vieira, Porto União e Três Barras.

Segundo a direção da maternidade, Mafra continuará sendo atendida independente de a fila estar zerada

O procedimento é gratuito e qualquer mulher pode fazer, desde que esteja enquadrada nas regras impostas pelo SUS. Lembrando que depois de feito o procedimento não há reversão.

Para a realização do procedimento, é preciso que as mulheres tenham mais de 25 anos ou mais de dois filhos do mesmo pai. A mulher, caso seja casada, precisa ter o consentimento do marido. Se for solteira, precisa de uma testemunha que comprove sua vontade.

O pedido dever ser feito no posto de Saúde que encaminhará o processo para MDCK, onde a espera não deve passar de 30 dias.

Serão necessários documentos pessoais de quem desejar fazer a laqueadura; Se tiver filhos, é necessário levar a certidão de nascimento; exames pré-operatórios (sangue, coração e um check-up geral).