Cineplus Emacite está aberto e com uma excelente programação

O ingresso custa apenas R$ 10 para todos. Confira a programação para os próximos dias.

O cinema voltou! E com muita segurança e tranquilidade para que o público de Mafra e região possam ter cultura e entretenimento novamente.

PROGRAMAÇÃO VÁLIDA ATÉ 04/11



• 15h: SCOOBY! O Filme

• 18h: Os Novos Mutantes

• 21h: A Ilha da Fantasia

No feriado o cinema estará aberto.

VALOR DO INGRESSO

Todos pagam meia-entrada todos os dias: apenas R$ 10,00. Valor único para qualquer sessão. Na Terça Plus fica melhor ainda: todos pagam apenas R$ 5,00.

CINEMA É UM LUGAR SEGURO

Os cinemas do Brasil seguem protocolos rigorosos, criados em conjunto com as secretarias de saúde de cada estado.

Os procedimentos sanitários para a reabertura consciente dos cinemas incluem a utilização de máscaras, o distanciamento entre poltronas (o próprio sistema da bilheteria faz a separação na hora da venda), a medição de temperaturas, a renovação constante no ar, a higienização das salas entre sessões, dentre outros cuidados. Nos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, foi instalado um mecanismo que filtra e limpa o ar constantemente.

A Rede Cineplus sempre preza pela segurança de todos, portanto é fundamental que todos sigam as orientações:

• Utilizar a máscara de proteção facial nas dependências do cinema

• Respeitar o distanciamento

• Optar pelos meios de pagamentos eletrônicos ou online

Garanta o seu ingresso antecipado pelo site ou app do Cineplus. É super fácil! Acesse www.cinemacineplus.com.br/ingressos-online ou procure pelo aplicativo CINEMA CINEPLUS.

O Cineplus lançou nesta semana um novo aplicativo. Com ele você pode comprar ingressos sem filas e garantir a pipoca e refri antecipadamente. Além disso, tem todas as informações sobre os filmes em cartaz. Baixe agora mesmo! Basta procurar por CINEMA CINEPLUS.

Veja o vídeo produzido pelo movimento Juntos pelo Cinema, mostrando os protocolos de segurança adotados:

LUGAR HISTÓRICO

O Cine Emacite ficou anos fechado e foi reativado no final de 2016 pela rede Cineplus, que desde então investiu muito no cinema para preservar a história do local e para gerar emprego e renda na cidade de Mafra.

Para que o cinema em Mafra pudesse ser reativado em 2016, diversas reformas foram efetuadas pela empresa no local. As poltronas, por exemplo, passaram por um intenso processo de reparação e limpeza realizada por uma empresa especializada. Também houve reparos nas instalações elétricas do prédio e a instalação de modernos sistemas de som e projeção de última geração, o que torna o Cineplus Emacite um dos mais modernos cinemas do país na atualidade.

A rede Cineplus tem investido constantemente no cinema em Mafra com o objetivo de proporcionar ao público o que há de melhor no ramo cinematográfico, desde o atendimento, até a exibição dos filmes.