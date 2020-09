Cineplus Emacite está preparado para a reabertura e aguarda liberação

* Texto de opinião de Everton Lisboa

Atualmente é possível ver em Mafra bares, igrejas, restaurantes, supermercados, bancos, entre outras atividades cheias de frequentadores. Muitas dessas atividades foram liberadas durante o auge da pandemia do novo coronavírus. Os bares, inclusive, agora poderão ter show ao vivo de acordo com o novo decreto publicado nesta sexta-feira (18). Mas o que ainda não podemos ver em Mafra é um bom filme no Cineplus Emacite, pois o cinema ainda não tem permissão para reabrir as sessões.

E por qual motivo não há a liberação? Essa pergunta é o que todas as pessoas que adoram cinema fazem, mas ainda não conseguem uma boa justificativa dos governantes.

INCOERÊNCIA E FALTA DE CRITÉRIOS

Nesta sexta-feira, os prefeitos dos municípios que integram a Comissão Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte Catarinense, da qual Mafra faz parte, deliberaram, de forma conjunta, pela adesão as recomendações expedidas através da Resolução nº 12 de 18 de setembro de 2020, que estabeleceu medidas sanitárias preventivas que deverão ser adotadas no âmbito regional para com os treze municípios do Planalto Norte.

Entre as liberações que constam na nova resolução está a realização de shows ao vivo em bares, o que aglomera pessoas em um espaço bem menor em relação ao cinema. Nos bares o controle de distanciamento é mais difícil de ocorrer, já no cinema o espaço é bem amplo e deixa as pessoas acomodadas em poltronas com um bom distanciamento. O Cineplus Emacite possui 730 lugares, mas o cinema se comprometeu a vender apenas 100 ingressos por sessão, gerando um distanciamento social ainda maior durante as exibições.

Enquanto muitos bares e igrejas, por exemplo, estão cheios de pessoas, os cinemas ficam às escuras aguardando a tão importante liberação para a reabertura das sessões. Desde março os cinemas estão fechados e acumulando prejuízos, não apenas financeiros, mas prejuízo material também, já que há equipamentos caros que precisam estar em funcionamento constante para não ter problemas técnicos, como os projetores. A falta de critérios é nítida e os governantes não dão a devida justificativa aos empresários do ramo, tampouco aos apaixonados por cinema, que também aguardam pela retomada das atividades.

CINEMA É UM LUGAR SEGURO

É fato que o cinema é um lugar muito mais seguro que outras atividades já liberadas. Os cinemas do Brasil seguem protocolos rigorosos, criados em conjunto com as secretarias de saúde de cada estado. Em Mafra, o Cineplus Emacite já está preparado há tempos e aguarda apenas a liberação da atividade para voltar a exibir filmes com toda a segurança garantida.

O Cineplus se juntou com outras empresas do ramo cinematográfico no movimento Juntos pelo Cinema, que pede o retorno das sessões em todo o Brasil. Elaborado há meses por integrantes do movimento, os procedimentos sanitários para a reabertura consciente dos cinemas incluem a utilização de máscaras, o distanciamento entre poltronas (o próprio sistema da bilheteria faz a separação na hora da venda), a medição de temperaturas, a renovação constante no ar, a higienização das salas entre sessões, dentre outros cuidados. Nos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, foi instalado um mecanismo que filtra e limpa o ar constantemente.

Pelas redes sociais há diversas manifestações favoráveis a reabertura do cinema. São pessoas que percebem que o cinema é um lugar seguro. Muito mais seguro que outras atividades já liberadas.

Na cidade de Castro-PR o Cineplus reabriu suas duas salas no mês de julho. O cinema ampliou as medidas de higiene e segurança e o público frequenta com tranquilidade. Nesta sexta-feira as duas salas do Cineplus na cidade de Fazenda Rio Grande-PR também foram reabertas com toda a segurança. Estas duas cidades deram a devida importância e valorização à cultura.

O CINEMA DE MAFRA NÃO PODE FECHAR (DE NOVO)

O Cine Emacite ficou anos fechado e foi reativado no final de 2016 pela rede Cineplus, que desde então investiu muito no cinema para preservar a história do local e para gerar emprego e renda na cidade de Mafra.

Para que o cinema em Mafra pudesse ser reativado, diversas reformas foram efetuadas pela empresa no local. As poltronas, por exemplo, passaram por um intenso processo de reparação e limpeza realizada por uma empresa especializada. Também houve reparos nas instalações elétricas do prédio e a instalação de modernos sistemas de som e projeção de última geração, o que torna o Cineplus Emacite um dos mais modernos cinemas do país na atualidade. A rede Cineplus tem investido constantemente no cinema em Mafra com o objetivo de proporcionar ao público o que há de melhor no ramo cinematográfico, desde o atendimento, até a exibição dos filmes.

Atualmente a falta de critérios de governantes é o que deixa o cinema parado, gerando cada vez mais prejuízos e correndo o risco de fechar definitivamente, o que seria triste e revoltante, dada a importância que o cinema tem para Mafra e região, não apenas no que diz respeito à história, mas também por gerar emprego, renda e impostos para a cidade.

Veja o vídeo produzido pelo movimento Juntos pelo Cinema, mostrando os protocolos de segurança adotados: