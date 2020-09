Cineplus Emacite foi palco para a 3ª Festa das Etnias de Mafra com Os Serranos

Nesta terça-feira (08), aniversário da cidade de Mafra-SC, o Cineplus Emacite foi palco a 3ª Festa das Etnias com Os Serranos.

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Mafra

Com o tema ‚Äú3¬™ Festa das Etnias Contra a Pandemia‚ÄĚ, o Condor Supermercados apresentou na noite desta ter√ßa-feira (08) uma live inteiramente solid√°ria para celebrar o 103¬ļ anivers√°rio da cidade de Mafra.

O show com o grupo Os Serranos foi realizado em prol do Hospital S√£o Vicente de Paulo. O p√ļblico colaborou com doa√ß√Ķes atrav√©s de um QRCode. A grava√ß√£o foi realizada no Cineplus Emacite.

No evento também houve a participação da Realeza de Mafra, representantes dos grupos étnicos e do hospital Hospital São Vicente de Paulo.

Assista na íntegra: