Circo Social anima pais e alunos no Dia da Família na escola Beija Flor em Mafra

O Circo Social participou neste sábado (4) do 2º Família na Escola realizado no CEM Beija Flor em Mafra. Pais, alunos, funcionários, professores e comunidade em geral puderam dar boas risadas com os palhaços Linguiça e Paraguay e se encantar com os inúmeros personagens e super-heróis que compõe a Trupe do Circo Social.

O evento contou ainda com a apresentação do Grupo Vesná Infantil e da contadora de história Morjana.

Para finalizar o evento diversas gincanas circenses com brindes foram realizadas pelo Circo Social para interação dos alunos e pais ali presentes.