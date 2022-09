Civismo e sentimento de amor ao município se manifestam na abertura da Semana da Pátria em Mafra

A solenidade de abertura da semana da Pátria, realizada em Mafra no dia 1º de setembro, marcou não somente o momento de civismo e respeito pela Pátria, mas também o início dos festejos de aniversário dos 105 anos do município. Grande público prestigiou o evento e acompanhou as apresentações das escolas.

O prefeito municipal Emerson Maas falou da importância e da emoção deste momento expressivo para o país. “Estamos iniciando a Semana da Pátria e como cidadãos brasileiros que somos, devemos celebrar esta tão significativa data da Independência de nosso país e também mais um aniversário da nossa terra – Mafra – completando 105 anos”, declarou Maas.

Fez questão ainda de enaltecer o crescimento do município, com investimento em todas as áreas: educação, esporte, saúde, infraestrutura, entre outras. “Todas as conquistas e vitórias que obtivemos neste último ano são resultado do trabalho e dedicação de todos nós. Somos referência quando se fala em empreendedorismo e força de trabalho”.

Convidou toda a população para participar da grande festa que o município preparou com cinco dias de festa, começando com o Desfile Cívico em Rio Negro – parcerias entre os dois municípios, em seguida, de 08 a 11 de setembro, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, shows locais, regionais e nacionais de diversas bandas, além de vasta área de alimentação e espaço para criançada (área kids). Em seguida, o prefeito declarou oficialmente aberta a Semana da Pátria.

Belas apresentações

Após o hasteamento das bandeiras, iniciaram as apresentações artísticas das escolas, com os alunos do Centro de Educação Infantil Municipal Sara Rosa Rodrigues. Na sequência, foi a vez dos alunos do Centro de Educação Municipal Beija Flor. Continuando as homenagens à Pátria, foi a vez dos pequeninos do Centro de Educação Infantil Municipal Nossa Senhora das Graças, seguindo com mais uma apresentação dos alunos da Escola Municipal de Educação Básica Avencal do Saltinho. A banda do Colégio Mafrense encerrou a cerimônia de abertura da Semana, seguida do Hino de Mafra.