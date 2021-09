Clube Soroptimista participou da sessão em virtude do Agosto Lilás

Compartilhar no Facebook

Senhoras representantes do Clube Soroptimista de Rio Negro estiveram presentes na Câmara de Vereadores nesta terça-feira (31), para acompanhar oradora da sessão Senhora Glaucia Braga Reitmeyer, em virtude do Agosto Lilás – mês de conscientização pelo Fim da Violência contra a mulher.

Em sua explanação solicitou Políticas Públicas para a conscientização e combate a violência contra mulheres e meninas e explicou sobre o Dia laranja um ativismo que a organização tem no mundo todo e, em Rio Negro, o dia laranja, todo dia 25 de cada mês, é lembrado com palestras em escolas, lojas e repartições públicas, data que representa uma ação disseminada pela ONU (Organização das Nações Unidas).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na oportunidade também, aproveitou para falar sobre o Observatório Estadual da Violência contra Mulher, uma ferramenta que fornecerá dados para a construção de indicadores para o monitoramento, a avaliação e a elaboração de políticas e ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres.

A Organização internacional fundada em 1921, nos Estados Unidos e hoje conta com aproximadamente 100.000 mulheres que contribuem com seu tempo e talento para a realização dos programas soroptimistas em torno de 120 países. O Clube de Rio Negro foi fundado aos 10 dias de dezembro, no ano de 1987.

A ação integra o Agosto Lilás e marca, ainda, os 15 anos da Lei Maria da Penha.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -