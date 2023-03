CMAS abre processo eleitoral para composição da mesa diretora biênio 2023/2024

O Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Mafra, realizou a reestruturação do conselho (Lei Ordinária nº 4.605/2022) sendo composto por seis representantes governamentais e seis representantes da sociedade civil. Sendo assim, vai realizar fóruns de eleição para composição do conselho para o biênio 2023-2024.

De acordo com o Edital nº 001/2023, serão realizados fóruns para escolha dos representantes dos usuários ou de organizações de usuários da assistência social; seguido de outro para escolha dos representantes das entidades e organizações de assistência social e ainda fórum para escolha dos representantes dos trabalhadores do SUAS e/ou representantes das entidades de trabalhadores das categorias que compõe o SUAS. O anúncio dos conselheiros será realizado pela Comissão Eleitoral, que apresentará um relatório de todas as atividades realizadas no processo de reestruturação do CMAS.

Eleição

A eleição para a renovação da mesa diretora do CMAS ocorrerá em reunião ordinária no dia 29 de março de 2023 às 09 horas, na sede do CREAS de Mafra. As chapas que irão concorrer aos cargo da mesa diretora deverão apresentar a nominata à Comissão Eleitoral até as 16h30min do dia 27 de março, sob pena de ter sua candidatura indeferida. A Mesa Diretora eleita tomará posse logo depois do término da eleição, sendo nomeados um presidente, um vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário.

Informe-se

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 623, Edifício Mega, Sala 1, Centro. E-mail: cmas@mafra.sc.gov.br