CMDCA e CMI de Mafra podem ser beneficiados este ano com doações por meio do IRRF 2020

Contribuintes podem doar parte do Imposto de Renda devido aos fundos FIA ou ao FMI. As doações serão revertidas em políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes ou idosos de Mafra.

Esta ação é faz parte da Campanha Unificada de Fundos Especiais

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra – SC, bem como o Conselho Municipal do Idoso podem ser beneficiados por meio de doações via Imposto de Renda. O contribuinte pode destinar para doações uma parte do Imposto de Renda devido à Receita. É importante ressaltar que essas doações não abatem a base de cálculo do imposto devido pelo contribuinte, apenas destina a essa instituição parte do que seria pago ao governo.

Os contribuintes, pessoa física, têm até o dia 30 de abril para doar aos fundos – FIA (Fundo Municipal para Infância e Adolescência) e FMI (Fundo Municipal do Idoso) pelo Imposto de Renda de 2020. Os recursos serão revertidos em políticas públicas para crianças e adolescentes e idosos de Mafra.

Essas doações estão limitadas a 6% do imposto sobre a renda devido apurado na declaração. Os fundos municipais e estaduais recebem o dinheiro e o contribuinte pode escolher qual instituição quer ajudar, desde que esteja cadastrada na Receita Federal. Além das pessoas físicas, as leis federais de incentivo permitem que empresas destinem até 1% do tributo devido.

Doe para os Fundos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em Mafra, a destinação deve ser feita para o FIA ou para o FMI, que estão aptos a receberem as doações. O prefeito Emerso Maas destacou que os Fundos são instrumentos essenciais de aporte de recursos financeiros, cujo objetivo é o de atender políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de programas e projetos sociais no município. Para o CMDCA de Mafra, fazendo uma doação ou apenas mudando o destino do seu Imposto de Renda “você ajuda a mudar o destino de milhares de crianças e adolescentes mafrenses”.

Vale destacar que esta será a primeira vez que as doações poderão ser destinadas ao FMI, cuja regulamentação aconteceu em fevereiro de 2020.

Veja alguns projetos já executados com arrecadação do FIA

– Projeto Contramaré – Acampamento Moriah;

– Projeto Comunicação Suplementar Alternativa e Projeto Atenção Especial à Saúde – ambos da APAE;

– Bombeiros Mirins.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Como proceder

Ao fazer a declaração, o contribuinte ou empresa deve comunicar ao seu contador a intenção de doar parte do seu imposto de renda devido. Após a doação, o contribuinte ou empresa deve enviar o comprovante da doação para o e-mail do CMDCA: cmdca@mafra.sc.gov.br – com o número do CNPJ ou CPF e nome do doador. O mesmo procedimento deve ser feito com o CMI, pelo e-mail: cmi_mafra@hotmail.com

Informações pelos telefones: CMDCA – 3643-7181; CMI – 3642-9104 / 99734-5497. Ou na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, que fica localizada na Rua Ben. Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas.