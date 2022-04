Após acionados via Cobom, a guarnição da vtr Ar-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até uma residência em Bela Vista do Sul para realizar a captura de uma cobra jararaca de médio porte que encontrava-se no lado externo da edificação e representando perigo aos moradores.

Foram utilizadas técnicas de captura com a utilização de pegadores manuais. A cobra foi acondicionada em recipiente de vidro para posterior soltura em local apropriado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -