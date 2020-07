Colabore: OAB Mafra está arrecadando alimentos e itens de higiene e limpeza

Compartilhar no Facebook

A Subcomissão de Direito Previdenciário juntamente com a Diretoria da OAB Subseção de Mafra, estão promovendo a Campanha de arrecadação de alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, para serem doados para as pessoas carentes da nossa cidade, diante do período de dificuldade que estamos enfrentando.

As doações podem ser deixadas na sede da OAB de Mafra (Avenida Coronel José Severiano Maia, 136) em horário comercial. Quem tiver dificuldade em levar as suas doações poderá entrar em contato com a secretaria da OAB Mafra para agendamento da retirada: 3642-1852.