Colégio Mafrense continuará de portas abertas

Nesta quinta-feira (25) pais de alunos do Colégio Mafrense foram surpreendidos com a possibilidade do fechamento da escola. A notícia vazou e fez com que pais, alunos e comunidade realizassem uma intensa mobilização na manhã de ontem no colégio, onde cartazes e faixas foram colocadas na faixada do colégio e na sede da UnC, tentando sensibilizar a reitoria e a sociedade para que o colégio que completará 40 anos em 2018 não feche as portas.

Segundo os pais a decisão em fechar o colégio foi tomada em uma reunião do Conselho Curador da instituição, com a justificativa de que a unidade estava causando prejuízo. De todos os conselheiros apenas dois foram contra.

Os pais falaram ainda que na segunda-feira (29), seria enviado um bilhete informando que não haveria mais matricula para o ano letivo de 2019.

Assim que a notícia vazou a Associação de Pais e Professores (APP) e um grupo de pais se mobilizaram ainda na tarde quarta-feira 24, informando ao jornal Gazeta e demais órgãos de imprensa local e na noite de quinta-feira 25 se reuniram para discutirem a situação.

Na manhã desta sexta-feira (26), uma nova reunião entre os pais foi realizada junto com um protesto dos alunos, protesto que foi repetido no período vespertino.

No início da tarde de ontem membros da APP, pais, alguns e professores foram recebidos pela reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva, que afirmou que o colégio que completa 40 anos em 2019, não seria fechado. Em entrevista ela disse que as informações foram deturpadas e que não existe indicativo que o Mafrense será desativado. Anunciou que as matriculas serão abertas normalmente. Solange afirmou: “Colégio Mafrense segue de portas abertas à comunidade, é de extrema importância para a comunidade de Mafra e região”

A reitora Solange assumiu o compromisso da manutenção do ensino fundamental e médio do educandário para 2019. “O Colégio não irá fechar, tanto a reitoria da UnC quanto a FUnC consideram o Colégio Mafrense fundamental para o desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes do planalto norte catarinense” – reafirmou.

O ensino oferecido pelo colégio é diferenciado e de alta qualidade, fazendo parte da história regional. “Pretendemos manter a excelência da educação oferecida por nossos professores, educando os nossos jovens para fazerem a diferença na sociedade”, destacou Solange.

Os pais, alunos e professores comemoraram a decisão da reitora em não fechar o colégio e atribuem a mudança de decisão à mobilização feita por eles, alunos e a presença da imprensa local.

No momento, apenas para o maternal não haverá matriculas, para o ensino fundamental 1 e 2 e para o ensino médio as matriculas abrem na segunda-feira 29/10 no site www.unc.br/editais.