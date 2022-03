“Colheita do Bem” da escola Evaldo Steidel de Mafra transforma ação em aprendizado

Ação multidisciplinar abrangeu diferentes matérias, repassando noções de educação ambiental, trabalho em equipe, ética, respeito, solidariedade, além de reforçar as boas práticas para uma alimentação saudável.

Alunos do 9º ano da escola municipal EMEF Evaldo Steidel, da localidade de Saltinho do Canivete em Mafra, tiveram uma aula de Religião inusitada, no pomar de caqui da unidade. A “Colheita do Bem”, com os alunos tendo aula prática, no pomar da própria escola, colhendo os frutos maduros.

O projeto “Colheita do Bem” versou sobre valores da vida em sociedade, como solidariedade e doação, trabalhando a partilha dos alimentos (repartir o pão). Conforme o professor Julcir Wisovaty Filho, essa experiência ensina de maneira prática, que as pessoas não devem pensar somente em si, mas pensar no grupo de uma maneira geral. “A fruta será servida para todos os alunos de maneira igualitária, mostrando que é possível dividir”, destacou.

Como os alunos realizaram a colheita do caqui que estava maduro, a experiência também foi aproveitada para educação ambiental e nutricional, pois o objetivo final é servir a fruta como complemento na merenda escolar, incentivando uma “Alimentação Saudável”. Na próxima semana já está agendada nova colheita, que desta vez será realizado pelo oitavo ano, acompanhados pelo Professor Julcir.

Formação completa

A Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning parabenizou a escola pela iniciativa. “São ações inovadoras como essa que transformam o modelo ensino-aprendizagem, saindo das salas de aula, utilizando os elementos naturais da escola, próximos ao cotidiano dos alunos, para uma formação completa”, afirmou.

Destacou que a inclusão dos alunos no processo da colheita foi uma ação multidisciplinar, que abrangeu diferentes matérias, repassando noções de educação ambiental, trabalho em equipe, ética, respeito, solidariedade, além de reforçar as boas práticas para uma alimentação saudável.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos com esta reportagem, a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br, na página da Educação, Espaço Escola.

