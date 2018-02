Com investimento de R$ 2,5 milhões Mafra conta com 10 novos ônibus para o transporte escolar

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O município de Mafra recebeu 10 novos ônibus para o transporte escolar renovando uma frota de mais de nove anos de uso. Eles foram adquiridos através do processo licitatório nº 206/2017 – pregão presencial nº 058/2017, ao custo de R$ 2.498.000,00, tendo como empresa vencedora a Breitkopf Caminhões Ltda, de Joinville. Os veículos foram oficialmente entregues pelo prefeito Wellington Bielecki na manhã de quinta-feira, 1 de fevereiro, após desfilarem pelas ruas da cidade e estacionarem na praça ferroviário Miguel Bielecki, onde ficarão expostos antes de entrarem em circulação, no início do ano letivo.

Mafra adquiriu 2 ônibus 0 km, com capacidade para 48 passageiros, no valor de R$ 297.000,00 cada e 8 micro ônibus, com capacidade para 29 passageiros, ao custo unitário de R$ 238.000,00. Todos os veículos possuem elevadores para acessibilidade. Para as aquisições foram utilizados recursos da Educação.

TRANSPORTE ESCOLAR

O município de Mafra transporta diariamente cerca de 3.300 alunos de escolas municipais e estaduais. Em 2017 investiu uma média de R$ 287 mil/mês com a terceirização do transporte escolar. Deste valor, cerca de R$ 131 mil /mês são repasses do governo do estado e R$ 23 mil/mês do governo federal. Os cerca de R$ 141,3 mil restantes para a manutenção do transporte escolar saem dos cofres municipais. A frota municipal e terceirizada percorre diariamente 4.850 km (Em 10 meses percorre-se quase um milhão de quilômetros) de estradas da cidade e do interior.

2018 MUITO MELHOR PARA MAFRA

O prefeito Wellington Bielecki falou da sua alegria em entregar os 10 novos ônibus para a educação municipal. “É uma grande satisfação poder fazer essa entrega no momento em que Mafra vive seus 100 anos. Estamos organizando o município gradativamente, seguindo em frente com confiança e otimismo, entregando para os mafrenses as melhorias necessárias e merecidas”, declarou. O prefeito falou ainda das conquistas que vem sendo obtidas em prol o município. E acrescentou: “não tenho dúvidas de que 2018 vai ser muito melhor para Mafra”. Lembrou que 2017 também foi um ano bom para o município, apesar das incertezas vividas pelo país.

O prefeito chamou a atenção para outras obras que estão sendo feitas nas estradas do meio rural e nas ruas da cidade, citando as recentes assinaturas de ordens de serviços de pavimentação – e salientou o processo de crescimento e de desenvolvimento que o município vem vivendo, em termos de geração de emprego e renda. Bielecki falou também da segurança proporcionada para todos os alunos da rede municipal que utilizam o transporte escolar, trafegando diariamente em rodovias e BRs cada vez mais movimentadas e perigosas. Ele fez questão de destacar a importância de comemorar conquistas como essa e fez alusão da harmonia crescente entre os vereadores e o executivo mafrense.

NOVA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

A secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Estela Maris Bergamini Machado falou da satisfação em poder contar com essa nova frota em 2018. Ela agradeceu ao Prefeito por essas importantes aquisições. “O prefeito não poupou esforços para que esse anseio da educação – por um transporte de qualidade – fosse atendido”, afirmou. Ela explicou que o transporte escolar é o segundo maior investimentos da secretaria de educação e que é muito representativo poder proporcionar veículos de ponta para o transporte dos alunos mafrenses.

“Esses novos ônibus proporcionarão uma economia aos cofres públicos, em termos de manutenção, isso sem falar na segurança e na possibilidade de oferecermos qualidade para as crianças”, declarou. Elogiou o trabalho dos motoristas da educação, “que sempre atuaram com responsabilidade e atenção” e destacou ainda como uma questão fundamental a acessibilidade proporcionada pelos elevadores. “Estamos muito felizes com os novos veículos que serão de extrema utilidade para todos nós”, concluiu.

ENTREGA DAS CHAVES

Os representantes da Breitkopf Caminhões Ltda. disseram estar felizes por participarem dessa conquista da sociedade mafrense. A entrega das chaves foi feita simbolicamente ao motorista Carlim, ao prefeito e à Secretaria Municipal de Educação na presença do demais motoristas do transporte escolar, de secretários municipais e dos vereadores.