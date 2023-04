Combate ao tabagismo tem tratamento no SUS de Mafra

A Secretaria Municipal de Saúde conta com “Grupo de Interrupção ao Hábito do Tabaco” para aqueles que desejam parar de fumar, nas Unidades de Saúde

Além dos grupos nos bairros, a partir de maio, será iniciado um grupo centralizado, com sete encontros, sendo cinco semanais e dois quinzenais, no qual o indivíduo recebe orientação de uma equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiros, assistente social, psicólogo, farmacêutico e nutricionista, visando trabalhar vários aspectos da vida do paciente, com o objetivo de deixar de fumar.

Para participar

O grupo é destinado àqueles com mais de 18 anos e que desejam parar de fumar. Para participar, basta preencher o formulário on-line neste LINK. Vale destacar que o interessado preenche também ao qual ESF pertence. Os dias, horários e locais das reuniões serão divulgados individualmente após inscrição.

Os encontros

Serão sete encontros onde haverá apoio de diversos profissionais para auxiliar no processo de ganho de qualidade de vida. A Secretaria de Saúde disponibiliza material de apoio que pode ser acessado nos seguintes links: – Manual 1 / – Manual 2 / – Manual 3 / – Manual 4

Tratamento

A equipe responsável pelo grupo ressalta a importância de combater o tabagismo, destacando que “além de reduzir a incidência de problemas cardiovasculares, câncer de pulmão e também outros tipos de cânceres, deixar de fumar melhora a qualidade de vida e principalmente a sociabilidade com familiares e amigos”.

Os grupos são baseados no tratamento do Instituto Nacional de Câncer – INCA, que é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) e pela articulação da Rede de Tratamento do Tabagismo no SUS, em parceria com Estados e Municípios e Distrito Federal, que inclui psicoterapia, auriculoterapia, tratamento medicamentoso e também, comportamental.

O atendimento em grupo busca esclarecer que o ato de fumar está ligado às emoções e que leva à dependência, assim, o tratamento busca apresentar e ensinar novas formas de combater a ansiedade, por exemplo, sem a necessidade de fumar. O tratamento também inclui o uso de medicamentos, que possuem um papel bem definido no processo de cessação do tabagismo.

Entender o que acontece com o tabagista e suas tentativas de parar de fumar é fundamental para que se possa ter a real dimensão do problema. Portanto, se você quer parar de fumar, procure a unidade de saúde mais próxima e participe de um grupo.

Para saber se em seu ESF está acontecendo o grupo, ou se você deseja se inscrever para o grupo centralizado, preencha o link acima ou procure sua Unidade de Saúde.