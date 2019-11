Comerciante Victorino Cardoso Farias é homenageado com projeto de lei

Na última terça-feira (12), os vereadores aprovaram o projeto de lei Nº 41 que denomina rua Comerciante Victorino Cardoso Farias. O autor do projeto é o vereador Abel Bicheski (SD).

A rua inicia na MFR-169, junto à Escola Básica Municipal Bituvinha, seguindo pela MFR-258 até encontrar a MFR-168. Pela MFR-168 segue até iniciar a MFR-176, seguindo por essa via até o rio Bituva, divisa com município de Rio Negrinho, e terminando neste ponto.

O homenageado nasceu em 06 de janeiro de 1919, na localidade de Campeste, no Município de Tijucas do Sul, estado do Paraná. Filho de Joaquim Cardoso Bueno e Feliciana Ferreira Farias, todos seus familiares eram trabalhadores da lavoura. Morou alguns anos na localidade de Bituva Papuan, onde conheceu sua esposa Rosa Moreira Paes. Deste casamento, tiveram sete filhos.

Na localidade de Bituvinha, no ano de 1947, começaram um pequeno comércio, esse que tinha como propósito fornecer a todos os moradores das proximidades todos os alimentos produzidos na localidade, dentre esses erva mate, feijão, arroz, carnes bovinas e suínas, bem como seus derivados e demais produtos. O comércio permanece ativo, o qual é administrado pelo filho Joaquim Cardoso. Com uma história de mais de 50 anos, é considerado o comércio tradicional da região, esse que é muito conhecido também pelo famoso Rodeio do Joaquim Cardoso, que acontece no mês de agosto.

Victorino faleceu na data de 10 de julho de 2001, deixando um legado de sucesso em seu comércio de muito amor e carinho para com seus familiares e amigos.