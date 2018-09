Comerciantes e moradores da rua Gustavo Friedrich reivindicam estacionamento nos dois lados da via

Para os comerciantes, o impacto da proibição do estacionamento em um lado da rua já trouxe prejuízos para o comercial local.

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira, 25, comerciantes e moradores da rua Gustavo Adolfo Friedrich reivindicaram alterações no trânsito da principal via do bairro Vila Nova na Câmara de Vereadores de Mafra. O orador inscrito, Luiz Antonio Hable, que usou a tribuna para pedir apoio para que seja permitido estacionar em ambos os lados da rua como era antes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No dia 13 de setembro, comerciantes e moradores se reuniram para falar sobre a alteração do estacionamento na rua na Associação Comunitária Vilanovense. Para os comerciantes, o impacto da proibição do estacionamento em um lado da rua já trouxe prejuízos para o comercial local.

Segundo Luiz, o objetivo do movimento é que seja permitido estacionar em ambos os lados da rua e que o poder executivo mafrense faça um estudo aprofundado para determinar o estacionamento, a faixa elevada e a acessibilidade daquela rua. Além disso, os comerciantes solicitam que a tinta usada para pintura da sinalização horizontal seja de qualidade. De acordo com Luiz, a tinta sai facilmente e tem que ser retocada em curtos espaços de tempo.

Os vereadores sugeriram uma audiência pública com o poder executivo, Polícia Militar e Casan para debater o assunto de forma conjunta.