Comissão da Câmara analisa projeto com Sindiserv e IPMM

Na última segunda-feira, 13, a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização se reuniram com membros do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Mafra (Sindiserv) e Instituto de Previdência do Município de Mafra (IPMM) na Câmara Municipal de Mafra. O projeto em discussão foi nº 26/2020 que altera dispositivos da lei ordinária nº 2571, de 22 de novembro de 2001, que dispões sobre o regime próprio de Previdência Social do Município de Mafra e altera o Instituto de Previdência do Município de Mafra (IPMM).

Os vereadores Adilson Sabatke e Cirineu Corrêa Cardoso são membros da comissão de Finanças e convidaram os demais legisladores. Desta reunião, participaram os vereadores Claudia Maria Bus, Dimas Humenhuk, Eder Gielgen e João Carlos Reiser. Representando o Sindiserv estava a presidente Jaqueline Schultz, o jurídico Luiz Fernando Flores Filho e o servidor Jonas Schultz. Além deles, estava o presidente do IPMM, Carlos Senff.