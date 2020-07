Comissão de Finanças se reúne com Sindiserv na Câmara de Mafra

A tarde de segunda-feira (07) foi destinada para a discussão do projeto de lei nº 27, 30 de junho de 2020, que altera a lei ordinária nº 3.469, 02 de março de 2010, de autoria do poder executivo.

A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização – composta pelos vereadores Cirineu Corrêa Cardoso, Edenilson Schelbauer e Adilson Sabatke – foi a idealizadora do debate com Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Mafra (Sindiserv – Mafra) e com o gestor e diretor financeiro do Plano de Assistência a Saúde dos Servidores do Município de Mafra (Plasmma), João Carlos Landoski.

Durante a reunião, Landoski explicou que foram mais de 30 horas de encontros para a elaboração do projeto de lei com o conselho do Plasmma. Além disto, Landoski afirma que o projeto visa adequar o plano nas exigências do próprio Ministério Público. Para o gestor, o projeto ajudará a melhorar a administração do próprio plano e evitará futuras dívidas por inadimplência.

Os vereadores membros da comissão de Finanças afirmaram que espaços democráticos somam para melhorar o município e a vida da população. Além da comissão, os vereadores Eder Gielgen e Marise Valério também participaram da reunião com a presidente do Sindiserv, Jaqueline Schultz, e os servidores públicos Eroni Machado, Jonas Schultz e Inezia Bicheski.