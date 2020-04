Comitê de Gestão de Crise COVID-19 é criado em Mafra

Compartilhar no Facebook

Diante da atual conjuntura do cenário social, a Prefeitura de Mafra instituiu, no início da semana, o Comitê de Gestão de Crise COVID-19. O objetivo é promover diariamente webconferências entre órgãos públicos e entidades privadas do município para monitorar, discutir e propor soluções para a crise provocada pela disseminação da COVID-19 (coronavírus).

O comitê é formado pela Prefeitura de Mafra, Polícia Militar, Polícia Civil, Promotoria, Diretor do Foro e Juiz da Vara Criminal de Mafra, Bombeiros Militares, ACIM, CDL, Amplanorte, Hospital São Vicente de Paulo, Maternidade Dona Catarina Kuss, UPA, UnC, 5º RCC, Defesa Civil, Conselho de Saúde e Câmara de Vereadores.

Entre os temas tratados está a elaboração e implementação da Campanha Volta Segura – Mafra Longe da COCID-19, que conta com 19 passos a serem realizados de maneira intersetorial , sendo que alguns estão previstos para serem executados a curto prazo.

Dentre as ações de imediato está a criação de uma Central para Atendimento de Idosos e protocolos para proteção dos cidadãos no retorno gradual às atividades. Outras ações a médio e longo prazo, como a criação de um hospital de campanha, também vem sendo previstas.

Esta Campanha atingirá todos os munícipes direta ou indiretamente, primando pela assistência, segurança e cuidado ampliado neste momento de enfrentamento à COVID-19.