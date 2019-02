Comtur de Mafra elege nova diretoria

Na noite da última quinta-feira 07/02, nas dependências do hotel Susin, aconteceu a reunião do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Mafra, na qual foi eleita a nova diretoria. Como presidente foi eleita a empresária do ramo hoteleiro, Simone de Luca.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A presidente que deixa o cargo, Eliane Vila Lobos Strapasson falou da sua satisfação pelos 10 anos em que esteve a frente do COMTUR e agradeceu todo o apoio recebido, considerados como fundamentais para o sucesso dos trabalhos realizados. Nesse período de 10 anos, Eliane Strapasson destacou algumas ações que projetaram o Conselho e o Município no cenário estadual e nacional como:

– Desenvolvimento do Turismo rural em Mafra;

– Implantação do City Tour e valorização dos patrimônios da área urbana do município;

РParticipa̤̣o e apoio na Semana Nacional dos Museus;

– Apoio e divulgação das atividades desenvolvidas pelo Centro Paleontológico-UnC Mafra;

– Apoio à implantação do Parque Natural do Passo;

– Resgate da história da Estação Ferroviária de Mafra;

РResgate da gastronomia trazida pelos colonizadores, com a confec̤̣o do livro de receitas tradicionais;

– Valorização de personalidades que marcaram a história de Mafra;

– Participação em eventos e feiras de divulgação de serviços turísticos, levando o nome do município além das fronteiras;

– Realização do 1º Festival de Bolos e Tortas com produtos regionais de Mafra, durante as comemorações dos 100 anos de Mafra.

Ao deixar a presidência, Eliane desejou êxito à nova diretora recém empossada, colocando-se à disposição para trabalhar em conjunto e solicitou à nova gestão que continue trabalhando em prol do fomento do turismo no município de Mafra, em parceria com os órgãos hoje atuantes como a Secretaria Municipal de Turismo e de Cultura.

A presidente recém-empossada, Simone de Luca disse ter aceitado o desafio de levar adiante o turismo local, por acreditar na potencialidade do município e nas entidades apoiadoras.

NOVA DIRETORA DO COMTUR – GESTÃO 2019/2021:

– Presidente – Simone de Luca (empresária do ramo hoteleiro)

– Vice-presidente – Doralice Horn (artesã)

– 1ª Secretária – Telma Koene (nutricionista Epagri)

– 2ª Secretária – Thatyiane Hassi Souza (Jornalista)