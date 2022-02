Comunicadores são apresentados ao novo portal de municípios da Fecam

Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira, 17, os assessores de imprensa, equipe técnica em comunicação e responsáveis pelos portais dos municípios estiveram reunidos no auditório da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte, em Mafra. O encontro discutiu as ações da imprensa e tratou da atualização dos sites das associações e prefeituras na região.

“Esse tipo de encontro é muito importante, porque a Fecam cresce à medida que se aproxima dos municípios e associações”, explicou o jornalista Upiara Boschi.

A reunião promoveu uma aproximação entre os municípios e a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina – Fecam, que por sua vez, deixou à disposição dos municípios da região, toda uma estrutura para realizar entrevistas, podcasts e gravações de conteúdos.

“A ideia é fazer com que os municípios vejam a fecam como um posto avançado, em florianópolis, um local onde se tem a acesso fácil a estadualização de seus assuntos, especialmente para os municípios mais pequenos, que muitas vezes não tem uma estrutura ampla de comunicação, e podem buscar esse apoio na Fecam”, completou Upiara.

Também foi apresentado aos participantes o novo portal que foi desenvolvido para ser utilizado pelas prefeituras e associações. O novo sistema traz atualizações que tornam a interface mais responsiva,personalizável e segura.

O portal ainda veio adequado às mais novas normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, para que os municípios tenham mais tranquilidade no gerenciamento do site, sem deixar de atender as demandas de proteção de informações.

“Mostramos as novas tecnologias que a Fecam está desenvolvendo e hoje foi entregue as novas plataformas que serão utilizadas nos novos portais das prefeituras e associações. A Fecam está sempre à disposição e trabalhando a favor dos municípios”, destacou o coordenador de T.I. da FECAM, Gean Chiquetti.

Nas próximas semanas serão realizadas capacitações sobre o novo sistema, para que os responsáveis pelos portais dos municípios conheçam e tenham mais intimidade com o novo gerenciador dos sites.

Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.