Comunidade do Saltinho do Canivete recebeu a reunião sobre a extração de xisto e carvão na região

Na noite da quarta-feira, dia 29, a comunidade do Saltinho do Canivete recebeu as entidades que são contra a extração do óleo e gás de xisto e do carvão na região. Uma reunião igual aconteceu no mês de abril na localidade de Augusta Vitória.

A reunião foi organizada pela Coalizão Não Fracking Brasil pelo Clima, Água e Vida (COESUS) e pela Associação de Proteção do Rio São João e da Bacia do Rio Papanduva (PRORIOS) os moradores receberam informações quanto ao impacto que a mineração trará para a localidade, assim como toda a população da região.

Assim como na Augusta Vitória as entidades explicaram os principais problemas que a extração do óleo e do gás de xisto trará para os moradores e para o meio ambiente da região. E apontaram que em Mafra o objetivo é a extração do carvão mineral que está no solo de seis a 60 metros de profundidade.

Segundo as organizações não-governamentais a situação é muito delicada para todas as 25 cidades da região. Todas serão impactadas de forma direta e indireta caso exploração do xisto e do carvão venha a acontecer, destacando que a atividade traz prejuízos para a saúde das pessoas e animais, além de colocar em risco a água, o ar e o solo. Em Mafra a exploração se dará basicamente pelo carvão e não pelo xisto.

A Irati Energia, empresa interessada em retirar o xisto e o carvão aqui na região, recebeu uma outorga do DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, para a exploração dos minerais. No momento eles estão realizando pesquisas e levantamentos técnicos, para posteriormente solicitar a licença ambiental.