Concluída reforma geral de ponte na Vila Ruthes

No √ļltimo dia 02, equipe da Secretaria de Obras de Mafra iniciou os trabalhos de reforma geral da ponte pr√≥xima √† pedreira da Vila Ruthes, sentido Moriah. Com sete metros de extens√£o, a ponte nova foi constru√≠da em apenas uma semana. A secretaria previa cerca de tr√™s semanas, mas a obra foi conclu√≠da antes do prazo, liberando parcialmente o tr√Ęnsito no local j√° na tarde da √ļltima quarta-feira, 11. E no dia 12 foi feita a limpeza e retoques finais com libera√ß√£o total da ponte.

MAIS UMA OBRA

Outra ponte reformada e entregue no dia 12 foi também na Vila Ruthes, sentido Vila dos Stroebel. Houve a reforma parcial, na qual foi trocada toda a cobertura. A ponte com extensão de quatro metros é uma importante passagem para o acesso de 15 famílias.