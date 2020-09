Concluídas as obras de pavimentação das Ruas João Cleto Mourão e 08 de Março

Compartilhar no Facebook

Foram concluídas as obras de pavimentação das ruas João Cleto Mourão, na Restinga e 08 de março no Alto de Mafra/Vila Formosa. Ao todo foram investidos cerca de R$ 580 mil para realização destas obras.

Rua João Cleto Mourão

Foi pavimentada entre as Ruas Miguel José Saliba e Alferes Ernesto P. Von Linsingen. Ao todo foram 322,58 metros de extensão, 3.421 metros quadrados de pavimento e 1.525 metros de calçadas. O valor total da obra foi de R$ 390.697,07. Inclui-se ainda o ajuste da drenagem pluvial existente, a pavimentação com lajotas, os passeios, meio-fios, calçadas, rampas de acessibilidade e faixas de pedestres. A descrição completa da obra pode ser acessada no site da Prefeitura de Mafra/Licitações: Tomada de Preços N.º 001/2018.

Rua 08 de Março

Nesta rua foi feita a pavimentação em lajotas, além de drenagem pluvial, sinalização viária (horizontal e vertical), pista de rolamento e passeios. Ao todo, a obra tem 226 metros de extensão e o valor total da obra foi de R$ 194.294,51. A descrição completa pode ser acessada no site da Prefeitura de Mafra/Licitações: Tomada de Preços N.º 007/2019.