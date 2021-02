Conclusão das obras em trecho da BR-280

A cratera formada após o acúmulo de chuvas chegou a medir 40 metros de profundidade

O trecho da BR que passou 26 dias interditado foi liberado na tarde de domingo (21) com a conclusão de reparos emergenciais para cobrir a cratera que se formou na pista devido ao acúmulo de chuvas em Mafra durante o mês de janeiro.

A Rodovia foi interditada no dia 25 de janeiro entre os quilômetros 179 e 220, próximo ao trevo do município de Três Barras. As obras ocorreram no quilômetro 193.

Em virtude dos reparos os motoristas que seguiam sentido Oeste precisaram utilizar uma rota alternativa pelo quilômetro 60 da BR-116 para acessar a SC-477 e no sentido Litoral, era possível acessar a SC-477, em Canoinhas, e sair no quilômetro 60 da BR-280.

