Concurso vai escolher o “vovô e vovó Noel” de Mafra

Podem se inscrever homens e mulheres participantes do Programa de Atendimento ao Idoso – (PAI) com idade igual ou superior a 60 anos até o dia 19 de novembro

O Programa de Atendimento ao Idoso (PAI), por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra, está promovendo o concurso para escolha do “vovô e vovó Noel” que vai acontecer no dia 24 de novembro no Centro de Convivência do Idoso (CCI) às 14 horas.

Inscrições

Alegria, paciência e gostar de crianças são alguns dos requisitos que os candidatos devem ter para realizar a inscrição. Até o dia 19 de novembro os interessados poderão se inscrever diretamente no CCI, que fica na Rua Tupinambás, nº 80, Vista Alegre (telefone para contato: 3642-9104), por meio de preenchimento de formulário com seus dados pessoais. Consulte o regulamento no CCI.

Perfil do vovô e vovó

Os candidatos serão avaliados nos quesitos: caracterização (sem máscara), simpatia, desenvoltura e originalidade. Os eleitos receberão o título de Vovô e Vovó Noel, uma medalha comemorativa e um certificado. Devidamente eleitos, devem assumir o compromisso de comparecer nos eventos natalinos que serão realizados em Mafra.

Serviço:

O que: Concurso “vovô e vovó Noel”

Quando: dia 24 de novembro – quarta-feira

Horário: 14 horas

Onde: CCI

Mais informações: CCI – Rua Tupinambás, nº 80, Vista Alegre. Telefone: 3642-9104.

